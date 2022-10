Imago/Fotostand

Auch der Bansiner Strand auf Usedom war im August richtig gut gefüllt.

Der Deutschland-Tourismus hat im August erstmals das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht.

Der Deutschland-Tourismus hat im August erstmals das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. In dem Monat, in dem in allen Bundesländern mindestens zeitweise Sommerferien waren, verzeichneten Hotels, Gasthöfe und Pensionen 58,2 Mio. Übernachtungen von G&a