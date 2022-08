Um den Tourismus in Thailand im Zuge der Corona-Pandemie wieder anzukurbeln, können Gäste in der beliebten Stadt Chiang Mai jetzt für einen thailändischen Baht (0,027 Euro) in einem Hotel übernachten. Die Aktion des Harmonize-Hotels wurde in Zusam

Login für Abonnenten Jetzt Angebot wählen und weiterlesen! 1 Monat 5 € danach 18 € / mtl.

13 € sparen 12 Monate 99 € nur für kurze Zeit

120 € sparen 24 Monate 179 € größter Preisvorteil

259 € sparen fvw|TravelTalk Digital Vollzugriff auf fvw.de inkl. E-Paper

PepXpress-Ausweis für 2 Jahre kostenlos

Ermäßigungen bei allen Events