Imago / robertharding

Ausblick auf den Kew Mae Pan Nature Tail im Doi Inthanon National Park – viele Urlauberinnen und Urlauber bewundern die Naturschätze von Chiang Mai derzeit nicht.

Um den Tourismus in Thailand im Zuge der Corona-Pandemie wieder anzukurbeln, können Gäste in der beliebten Stadt Chiang Mai jetzt für einen thailändischen Baht (0,027 Euro) in einem Hotel übernachten. Die Aktion des Harmonize-Hotels wurde in Zusam