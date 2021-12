Kleine Pause von der Hotelbesichtigung: Alexa Scheffer (Take off) und Heike Mäder (Sonnenklar TV Reisebüro Weißenfels) am Strand des Hotels Skylark in Negril.

Große All-inclusive-Resorts, traditonsreiche Luxushäuser, einfache Strandhotels für junggebliebene Gäste: Jamaika bietet Unterkünfte für unterschiedliche Zielgruppen. Auf dem fvw|TravelTalk Workshop schaute sich die Reisebüro-Gruppe auf der Insel um.

All-inclusive für Paare und Familien

fvw|TravelTalk Workshop Jamaika

Im Iberostar Grand Rose Hall Jamaika verbrachte die Gruppe die letzten Tage des Workshops.

Landestypisch und mit viel Luxus

Neben Ausflügen in die Natur und einem Kongresstag mit deutschen Veranstaltern, Airlines, Hoteliers von Jamaika und Tourismusminister Edmund Bartlett stand eine Reihe von Hotelbesichtigungen für die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Reisebüros auf dem Programm.Alle bekannte Hotelmarken aus Spanien und den USA sind auf Jamaika vertreten. Riu etwa führt gleich sechs Resorts auf der Insel, wobei Negril und Ocho Rios bei deutschen Gästen am beliebtesten sind. Iberostar ist mit drei benachbarten Häusern, die alle Rose Hall im Namen führen, in Montego Bay vertreten. H 10 betreibt das Ocean Coral Springs und nebenan das neue Adults-Only-Haus Eden Bay.Die US-Gruppe Hyatt, mit dem Ziva und Zilara Rose Hall bereits präsent, hat jüngst durch den Kauf der AM Resorts sechs weitere Häuser – unter anderem der Marke Secrets – auf Jamaika hinzugewonnen.Bekannt auf dem deutschen Markt sind auch die sechs Häuser der Couples Resorts in Ocho Rios und Negril sowie die sechs Häuser von Sandals und zwei weitere von deren Familien-Marke Beaches.Gut gefiel den Reisebüro-Teilnehmern zudem das Azul Beach Resort in Negril, in dem sie zwei Tage wohnten, eine weitläufige Anlage an einem mehr als einem Kilometer langen Strand.

Wer Ruhe sucht, nicht unbedingt All-inclusive möchte und ein paar Euro mehr in der Reisekasse hat, findet auf Jamaika eine Reihe kleinerer Refugien und Hideaways. Ein charmantes Haus ist etwa das Jamaica Inn in Ochos Rios, das die Gruppe besuchte. Das familiengeführte Haus besticht durch seinen Charme, den schönen Strand mit der berühmten kleinen Teddy’s Bar (benannt nach einem langjährigen Barkeeper) und eine große Auswahl verschiedener Zimmerkategorien.

Karibik: Das war der Jamaika-Workshop von fvw|TravelTalk

1 / 25 Gruppenbild im zweifellos berühmtesten Café von Jamaika: Rick's Café in Negril liegt direkt an der Küste an hohen Felsen, von denen Besucher ins Wasser springen können. Außerdem lässt sich von dort der Sonnenuntergang wunderbar beobachten. (Christian Wyrwa) 1 von 25 Teilen 2 / 25 Willkommen im Ocean Coral Spring. Das Hotel in Mountain Spring Bay gehört zur spanischen Kette H10 ... (Christian Wyrwa) 2 von 25 Teilen 3 / 25 ...und wartet unter anderem mit einem Riesenpool im Innern der Hotelanlage auf. (Christian Wyrwa) 3 von 25 Teilen 4 / 25 Hier genießen Flavia Batista dos Santos Silva (Die Reisegalerie, Nürnberg, links) und Miriam Bremicker (Derpart Reisebüro Ruhrpress) ein Bad. (Christian Wyrwa) 4 von 25 Teilen 5 / 25 Eine Partie Crocket lässt sich in der Wärme bei hoher Luftfeuchtigkeit gut aushalten. Die beste Reisezeit für die Karibik-Insel sei Dezember bis April, ist häufiger zu lesen. Tatsächlich lässt sich Jamaika das ganze Jahr über gut bereisen. (Christian Wyrwa) 5 von 25 Teilen 6 / 25 Christian Ziegenfuß (Goat Trip, Leinefelde-Worbis) und Marion Klee (Avantgarde Travel, Düsseldorf) lassen sich mit einem der ganz Großen aus Jamaika fotografieren. Bob Marley ist im Alltag der Insel tatsächlich stark präsent. (Christian Wyrwa) 6 von 25 Teilen 7 / 25 Musik, Lässigkeit, jamaikanisches Lebensgefühl: Dem begegnet man auch innerhalb der Hotelanlagen reichlich. (Christian Wyrwa) 7 von 25 Teilen 8 / 25 Hier spielt eine Band bei einer abendlichen Party für Hotelgäste im Azul Beach Resort in Negril auf. (Christian Wyrwa) 8 von 25 Teilen 9 / 25 Das Azul Beach Resort in Negril ist nach eigenen Angaben die Anlage mit dem längsten eigenen Hotelstrand Jamaikas – nämlich 1,4 Kilometer. Hier genießen Workshop-Teilnehmer einen Besuch dieses Strandes. (Christian Wyrwa) 9 von 25 Teilen 10 / 25 Hans van Wamel, Marketing and Sales Manager des Jamaica Tourist Board, begegnet einem Rastaman während eines Ausflugs. (Christian Wyrwa) 10 von 25 Teilen 11 / 25 Strandspaziergang von Hotel zu Hotel. Während des Workshops lernten die Teilnehmer auch zahlreiche kleine, familiengeführte Häuser kennen. (Christian Wyrwa) 11 von 25 Teilen 12 / 25 Viele Hotels bieten eigene Bootsausflüge. Wassersportmöglichkeiten sind häufig inklusive, gerade bei den großen Hotelanlagen. (Christian Wyrwa) 12 von 25 Teilen 13 / 25 Besuch im Hyatt Zylara in Montego. Die Anlage ist zweigeteilt in einen Adults-Only- und einen Familienbereich. Der Park bietet zahlreiche Möglichkeiten für Schnappschüsse wie diesen Schriftzug. (Christian Wyrwa) 13 von 25 Teilen 14 / 25 Ausflug nach Good Hope in der Nähe von Falmouth. Hier stand für die Workshop-Teilnehmer Rafting auf dem Fluss Marthabrae auf dem Programm. (Christian Wyrwa) 14 von 25 Teilen 15 / 25 Fachmännisch angeleitet wurden die Reiseprofis durch Guides des Touren- und Reiseanbieters Chukka. (Christian Wyrwa) 15 von 25 Teilen 16 / 25 Gruppenbild im Luxushotel Iberostar Grand Rose Hall in Montego Bay. Hier wohnten die Reiseprofis die drei letzten Nächte. (Christian Wyrwa) 16 von 25 Teilen 17 / 25 Paul Schwaiger (Commercial Director Sales bei Condor), Katrin Frank (Business Development Manager Germany & Austria bei Iberostar) und fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt (Christian Wyrwa) 17 von 25 Teilen 18 / 25 Der vorletzte Tag des Workshops war der Kongresstag. 50 Teilnehmer waren im Montego Bay Convention Center zugelassen - alle Plätze waren besetzt. Touristiker der Insel zeigten großes Interesse an dem Event mit Reiseprofis aus Deutschland. (Christian Wyrwa) 18 von 25 Teilen 19 / 25 Das Podium gehörte auch den Teilnehmern des Workshops aus den Reisebüros. HIer spricht gerade Niklas Göbel (Flugbörse Giessen). (Christian Wyrwa) 19 von 25 Teilen 20 / 25 Der Tourismusminister von Jamaika Edmund Bartlett während seiner Rede. (Christian Wyrwa) 20 von 25 Teilen 21 / 25 Touristiker mit Jamaika-Fahne: Kurt Diesenreither vom österreichischen Veranstalter Jumbo Touristik, Alberto Cervera (Head of Caribbean Operations & Delivery bei TUI), Christian Schütte, (Produktmanager Karibik bei DER Touristik), Klaus Hildebrandt (fvwITravelTalk-Chefredakteur) und Gregory Shervington (Regional Director Continental Europe beim Jamaica Tourist Board). (Christian Wyrwa) 21 von 25 Teilen 22 / 25 Die Teilnehmer eines Panels zum Hotelangebot auf Jamaika auf einen Blick (von links): Nadine Spence (Jamaica Hotel and Tourist Association), Lennox Laurence (Operations Manager des Hotels Azul Beach Negril), Katrin Frank (Business Development Managerin Iberostar), Josef Forstmayr (Managing Director des Hotels Round Hill) und Jenica Barnes (Managerin des Ocan Coral Spring von H10). (Christian Wyrwa) 22 von 25 Teilen 23 / 25 Die Managerinnen und Manager des Jamaika Tourist Boards machten den Workshop zu einem einzigartigen Erlebnis. (Christian Wyrwa) 23 von 25 Teilen 24 / 25 Der Messetag endete mit einem Speeddating. Hier stellten sich unter anderem Partner wie die DMC Tropical Tours oder das besonders auf Nachhaltigkeit fokussierte Touristikunternehmen Treasure Tours vor. (Christian Wyrwa) 24 von 25 Teilen 25 / 25 Abschlussabend im Iberostar Grand Rose Hall. Das Luxushaus ist eines von dreie Iberostar-Hotels, die in Montego Bay direkt nebeneinander liegen. Die anderen beiden sind das Iberostar Selection Rose Hall Suites und das Iberostar Rose Hall Beach. (Christian Wyrwa) 25 von 25 Teilen

Individuell und für jüngere Gäste

Viele Stammgäste, auch aus Deutschland, hat das preislich im Top-Segment angesiedelte Round Hill, das seit vielen Jahren von dem Österreicher Josef Forstmayer geführt wird. Die Luxusanlage besteht aus einem Hotel und Villen verschiedener Größe.Wer Luxus und Ruhe sucht, findet auf Jamaika auch gehobene Apartments und Villen mit vollem Service. Die Gruppe besuchte die Frankfort genannte Anlage von Prospect Estates bei Ochos Rios, entstanden aus einer im 17. Jahrhundert gebauten Festungsanlage direkt am Strand. Die Apartments bieten Platz für größere Familien, somit relativiert sich auch wieder der Preis.Die oft großen Anlagen an den Stränden bieten Komfort und Unterhaltung auf hohem Niveau. Für jüngere Gäste mit schmalerem Geldbeutel gibt es aber auch Hotels im Zwei- oder Drei-Sterne-Bereich, die oft ebenfalls ein Restaurant und direkten Strandzugang haben und bei denen oft Bars und Restaurants in der Nähe liegen.Am berühmten Seven Mile Beach von Negril besuchte die Gruppe das einfache, aber durchaus stylische Skylark Beach Resort, zu dem das Restaurant Miss Lily’s gehört. Gleich nebenan liegt das von einer Deutschen geführte Resort Country Country, das aus rustikalen Zimmern in kleinen Häusern besteht.Ein Hotel für Gäste, die gern auch mal außerhalb der Anlage unterwegs sein wollen, ist das Deja Resort in einer belebten Straße in Montego Bay mit 93 Zimmern. Gleich in der Nähe befindet sich der Doctor’s Cave Beach, ein bekannter Strand, der zwar Eintritt kostet, aber dafür auch Komfort bietet."Auch für diese Art von Hotel habe ich Gäste", meint Nicolas Göbel vom Flugbörse-Reisebüro in der Universitätsstadt Gießen. Ferienwohnungen sind für Individualreisende mit Mietwagen ebenfalls eine Option.