Imago/Chris Emil Janßen

Hochsommer oder mitten im Winter? Nicht nur an der Playa de Palma sind die Temperaturen derzeit viel zu hoch für diese Jahreszeit.

Der Winter ist noch nicht zu Ende – aber in einigen Regionen Spaniens lief am Wochenende nachts bereits die Klimaanlage. Touristen aus Deutschland und andernorts genießen die Wärme, andere schimpfen auf den Klimawandel. Und schon jetzt wird vielerorts das Wasser knapp.

Der offizielle Frühlingsanfang in Europa ist erst in einer guten Woche – aber in Spanien stöhnen bereits Millionen Menschen unter Temp