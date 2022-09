Imago/Panthermedia

So warm wie sonst nur im August wird es Anfang Oktober in Nikosia. Da macht auch das Fußballspielen – im Bild das GSP Stadion von Nikosia – keinen Spaß mehr.

Auf der Mittelmeer-Insel Zypern herrschen derzeit für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen.

Auf der Mittelmeer-Insel Zypern herrschen derzeit für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen. Am Wochenende werden nach Angaben des Wetteramtes der Ferieninsel Werte um die 38 Grad Celsius erwartet. In der Hauptstadt Nikosia wurden bereits am heutigen Fre