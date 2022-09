Imago/Zuma Wire

Der Hurrikan Fiona sorgte vor allem an der Südküste von Florida für heftige Überschwemmungen. Mehr als 1000 Menschen mussten auf der ganzen Insel aus den Fluten gerettet werden.

Der Hurrikan Fiona hat in Puerto Rico und der Dominikanischen Republik Überschwemmungen, Zerstörungen und mehrere Todesfälle verursacht. In der Dominikanischen Republik, wo der Hurrikan am Montag im Osten nahe der bei Touristen beliebten Stadt Punta Cana au