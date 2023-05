Im Iran schlägt das Video eines Heiratsantrags an einem beliebten Touristenziel hohe Wellen.

In dem Video ist zu sehen, wie ein Mann in der Kulturmetropole Schiras am Grab des persischen Schriftstellers Hafis vor seiner Partnerin niederkniet und sie um ihre Hand bittet. Die Frau trägt dabei – anders als vorgeschrieben – kein Kopftuch. Diesuspendierte infolge der Szene nun ihren Tourismusdirektor, wie der staatliche Rundfunk Irib am Montagabend berichtete. Zwei Verantwortliche der Gedenkstätte wurden entlassen.Hafis wird im Iran als Poet und Nationalheld verehrt. Seine Gedichte sind auch international bekannt. Die Parkanlage in Schiras wird jedes Jahr von Millionen Touristen besucht. Die Behörden begründeten die Suspendierung und die Entlassungen mit Verstößen gegen islamische Werte. Zudem seien juristische Schritte eingeleitet worden.Seit den Protesten gegen die geistliche und politische Führung der Islamischen Republik im Herbst ignorieren immer mehr Iranerinnen in der Öffentlichkeit den Kopftuchzwang. Der Staat versucht, die Verstöße per Videoüberwachung zu ermitteln und zu bestrafen. Eine Strafreform soll folgen. Ausgelöst wurden die Demonstrationen vom Tod einer jungen Kurdin Mitte September. Sie war von Sittenwächtern gewaltsam festgenommen worden und starb später im Polizeigewahrsam.