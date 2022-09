Imago/Zuma Wire

Schon am Dienstag hinterließ ein Tornado in Pembroke Pines am North Perry Airport eine Spur der Verwüstung bei Kleinflugzeugen auf dem Vorfeld.

Das Ausmaß der Zerstörung ist noch ungewiss, aber schon jetzt ist klar, dass Ian zu den heftigsten Hurrikans gehören wird, die Florida je heimgesucht haben. Experten befürchten eine Schneise von Schäden quer durch den US-Bundesstaat.

