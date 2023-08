Peanut

Mittelalterlich und dennoch modern: Die Peanut Medieval Lodge in Saint Ursanne vereint Gegensätze.

Ob in den Großstädten oder in den Ferienregionen: Es tut sich in diesem Jahr und in Zukunft viel im eidgenössischen Gastgewerbe. Grund genug für Schweiz Tourismus, eine Übersicht über neue Hotelprojekte zu geben – ideal für die Kundenberatung.

Marriott, Ritz-Carlton, Six Senses: Auch große internationale Hotelketten engagieren sich mit neuen Projekten in der Schweiz – ein Zeichen