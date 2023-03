Deutsche und internationale Reiseveranstalter, Airlines und weitere Touristik-Betriebe führen ihre Spenden und Hilfen für die Erdbebenopfer in der Türkei unvermindert fort.

Schauinsland spendet gemeinsam mit seinem türkischen Agenturpartner Summer Tour 70 Wohncontainer für die Menschen in den betroffenen Gebieten. Dort hatten starke Regenfälle jüngst zahlreiche provisorisch errichtete Zelte überschwemmt. "Nach dem schweren Erdbeben Anfang Februar haben wir sofort überlegt, wie wir am besten helfen können", sagt Schauinsland-Reisen-Geschäftsführer Gerald Kassner. "Zusammen mit unserer Agentur vor Ort haben wir dann beschlossen, Wohncontainer für die Erdbeben-Region bauen zu lassen." Die jetzt fertig gestellten Container sind vollständig eingerichtet und verfügen über einen separaten Schlaf- und Wohnbereich sowie ein Bad. Sie sollen noch in dieser Woche in der Region Malatya eintreffen. "Mit den Containern möchten wir dabei helfen, das nach wie vor große Leid vor Ort zumindest ein Stück weit zu lindern", sagt Kassner.



Mit einem Sonderflug von Seouler Flughafen Incheon nach Istanbul hat Korean Air am Montag (20. März) Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in die Türkei transportiert. Der B-777-Frachter hatte insgesamt 45 Tonnen Material an Bord, darunter Zelte, Schlafsäcke und Decken. Diese werden über die türkische Behörde für Katastrophen- und Notfallmanagement (Afad) an die vom Erdbeben betroffenen Menschen verteilt.Eine Hilfsbrücke per Sattelzug zu den notleidenden Menschen im zerstörten Südosten der Türkei hat Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help (LOG/WoH) jetzt ab Ankara eingerichtet. Ab der türkischen Hauptstadt werden Lkw mit den wichtigsten Hilfsgütern ins Erdbebengebiet um die Region Hatay rollen. Mehrere Lastwagen konnten übergeben werden. Inhalt: Trinkwasser, Zelte, Kindernahrung, Hygieneartikel, Essenspakete und vieles mehr. Alle Güter wurden in der Türkei gekauft von Luftfahrt ohne Grenzen/Wings of Help (LOG/WoH) verladen und auf den Weg nach Göksun gebracht. Die Gemeinde Göksun liegt in den Bergen auf 1300 Metern und bisher kam dort noch keine Hilfe an. LOG wird in der dortigen Stadt Ericek eine Zeltstadt errichten und die Hilfe fortsetzen. Wenige Tage zuvor hatte LOG/WoH Erdbebenopfer bereits mit 1000 festen, nicht-entflammbaren Schlafsäcken und großen Zelten versorgt.LOG/WoH-Präsident Frank Franke, der in der Türkei die Einrichtung der Transporte initiierte, sagte: "Unsere Hilfe für die bedürftigen Menschen im Südosten wird weitergehen. Dies insbesondere auch aufgrund der hohen Spendenbereitschaft in Deutschland, die uns anspornt, unsere Hilfsbrücke zu diesem dramatisch betroffenen Teil der Türkei auszubauen."Weitere Informationen zu den vorangegangenen Hilfen der Touristik können Sie im Artikel "" abrufen.