Ein Touristenboot mit Dutzenden Menschen an Bord hat am Donnerstagnachmittag östlich der Insel Rhodos Feuer gefangen.

Wie der griechische Nachrichtensender ERTnews berichtet, waren etwa 80 Menschen an Bord des Bootes, das sich in Ufernähe befand. Die Küstenwache und auch ein Helikopter seien zur Rettung der Menschen eingesetzt worden – der Helikopter habe Wasser auf das brennende Schiff abgeworfen.Das Krankenhaus von Rhodos sei in Alarmbereitschaft versetzt worden – Verletzte soll es jedoch griechischen Medien zufolge nicht gegeben haben. Vielmehr seien alle Touristen wohlauf, hieß es bei ERTnews.