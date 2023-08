Der griechische Zivilschutz schätzt die Waldbrandgefahr für Mittwoch für weite Landesteile als gering ein.

Es ist das erste Mal seit fast drei Wochen, dass dieder Behörde für Teile Griechenlands nicht orange oder sogar rot eingefärbt ist. Erhöhte Gefahr besteht am Mittwoch demnach nur auf der Halbinsel, in der Region um die Hauptstadtund auf der Südhälfte der InselEine wichtige Rolle bei der Einschätzung der Gefahr spielen nach wochenlanger Trockenheit im ganzen Land auch die Windverhältnisse und die Temperaturen. Beide Faktoren sollen in den nächsten Tagen gemäßigt bleiben – die Tagestemperaturen am Mittwoch laut staatlichem Wetterdienst bei 30 Grad Celsius.Kleinere Wald- und Buschbrände gibt es jedoch weiterhin, am Dienstag unter anderem aufund in der Regionnahe der Hauptstadt Athen, wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte. Weil es nirgends stark windete, konnten die Feuer schnell eingedämmt werden. Täglich zählt die Feuerwehr derzeit Dutzende solcher Brände.In den vergangenen vier Wochen sind in Griechenland nach ersten Schätzungen der Behörden landesweit gut 43.000 Hektar Wald, Buschland und landwirtschaftliche Flächen den Flammen zum Opfer Gefallen. Gezählt wurden 1470 Wald- und Buschbrände, etliche von ihnen mit verheerenden Ausmaßen. Vielerorts wurden vorsorglich Dörfer evakuiert, aufmussten vor zehn Tagen gut 19.000 Touristen aus Hotels in Sicherheit gebracht werden. Bei Feuern in anderen Regionen des Landes kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, darunter zwei Piloten eines Löschflugzeugs, das bei den Löscharbeiten abgestürzt war.