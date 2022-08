Skyscrapercenter.com

So soll der künftige "Riviera Tower in The Ellinikon" nach seiner Fertigstellung aussehen.

Griechenland will die Region Attika zu einer Top-Destination ausbauen. Jetzt entsteht der erste Wolkenkratzer des Landes in der künftigen Tourismusregion. In der vergangenen Woche wurde die Genehmigung für den Bau des ersten Wolkenkratzers Griechenlands erteilt.