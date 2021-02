Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) fordert mehr Tempo bei den Corona-Impfungen in Deutschland.

Die Bundesregierung solle "dieses Mal wirklich alles Menschenmögliche" unternehmen, um den Menschen bis zu den Sommerferien ein Impfangebot zu machen, sagte der FDP-Politiker der "Welt". "Die Geduld der Menschen ist jetzt schon überstrapaziert."Der derzeitige Impfplan sieht vor, dass bis Mitte Februar alle Pflegeheimbewohner ein Impfangebot bekommen, bis Ende März alle Über-80-Jährigen und bis Ende des Sommers, also bis zum September dann alle. So hatte es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Montag bekräftigt.