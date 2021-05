Wikipedia/ozzymactom [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Außenminister Heiko Maas stellt Lockerungen im Reiseverkehr mit der Türkei, hier die Bitez-Küste, in Aussicht.

Bundesaußenminister Heiko Maas will mit der Türkei an Regelungen arbeiten, um deutschen Touristen sicheren Urlaub in beliebten Ferienregionen des Landes zu ermöglichen. Anknüpfungspunkt könnte eine Sonderregelung aus dem vergangenen Jahr sein.