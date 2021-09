Mallorca lockert die Corona-Regeln. Private Feiern und Treffen sind wieder leichter möglich.

Angesichts fallender Corona-Zahlen werden die Corona-Restriktionen auf Mallorca weiter gelockert. Vom Dienstag an dürfen wieder Personen aus verschiedenen Haushalten zu nächtlichen Partys zusammenkommen.

Seit Ende Juli waren solche Feiern aufgrund steigender Infektionszahlen zunächst zwischen 1.00 Uhr und 6.00 Uhr in der Nacht verboten, später galt das Party-Verbot ab 2.00 Uhr nachts. Nun sind nächtliche Feiern von Personen verschiedener Haushalte wieder erlaubt, meldet dpa mit verweis auf eine Mitteilung der Regionalregierung.In Gaststätten dürfen im Innenbereich künftig zudem wieder bis zu acht Personen an einem Tisch bewirtet werden, im Außenbereich bis zu zwölf Personen, wie aus dem regionalen Amtsblatt hervorgeht. Auf Ibiza mit etwas höheren Corona-Zahlen, das wie Mallorca, Formentera und Menorca zu den Balearen gehört, bleibt das Party-Verbot vorerst in Kraft.Die Sieben-Tage-Inzidenz auf den Balearen beträgt nach aktuellen Zahlen des spanischen Gesundheitsministeriums von Freitagabend bei fallender Tendenz 88 und liegt damit in etwa genauso hoch wie in Deutschland. Rund 17 Prozent der Betten auf Intensivstationen der Inseln sind mit Corona-Patienten belegt. Bei der Impfrate liegt Spanien vor Deutschland. Landesweit sind 71,5 Prozent vollständig geimpft und 77 Prozent haben mindestens eine Impfdosis erhalten. Für die Balearen liegen diese Werte bei 67 Prozent beziehungsweise 70 Prozent.