Imago / agefotostock

Die Insel Koh Samet in der Nähe von Pattaya ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.

Im Osten Thailands wächst die Sorge vor einer möglichen Ölpest. Am Dienstag waren in der bei Touristen beliebten Provinz Rayong 160.000 Liter Rohöl aus einem Leck in einer Unterwasser-Pipeline ins Meer ausgetreten. Die Marine versuche fieberhaft, den &