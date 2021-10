Christian Wyrwa

Griechenland hebt die Beschränkungen in Hochrisiko-Gebieten auf, hier ein Schild mit Corona-Hinweisen an einem Strand in Chalkidiki.

Das touristisch bedeutende Griechenland hebt zum Samstag (9. Oktober) alle Beschränkungen in Regionen mit hoher Infektionsbelastung auf. Dazu