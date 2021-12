Eine Inseltour gehörte zum Programm: Ein Teil der Reisebüro-Gruppe vor dem Teide, dem höchsten Berg Spaniens.

Schon wieder sind es besondere Zeiten in diesem Winter. Dass wir nun mit einer Gruppe Touristiker Teneriffa erkundeten, zeigt nicht nur, dass die Insel den deutschen Markt fördern will. Der Besuch ist ein Signal.

Christian Wyrwa

Diskussion mit deutschen Veranstaltern: Rund 80 deutsche und spanische Touristiker nahmen an dem Kongresstag im Hotel Botánico in Puerto de la Cruz teil.

fvw TravelTalk Workshop auf Teneriffa Dezember 2021

Nach einem goldenen Oktober halten sich die Deutschen angesichts der hohen Inzidenzen und Lockdown-Debatten seit November wieder spürbar mit Reisebuchungen zurück. Erste Veranstalter setzen Info-Reisen aus, die Best-Reisen-Jahrestagung in der Türkei wurde verschoben und viele Länder führen wieder stärkere Reiserestriktionen ein.Deshalb hörte ich auf dem fvw|TravelTalk Workshop Teneriffa sowohl von deutschen Reisebüros wie auch spanischen Hoteliers ganz oft diesen einen Satz: "Schön, dass diese Reise stattfindet." Vielleicht lag es auch an diesen Umständen, dass wir so viel prominenten Zuspruch wie lange nicht mehr hatten: Ob der Präsident des Inselrates, die Tourismusministerin, die Vorsitzenden von Hotelverbänden, mehrere Bürgermeister, alle namhaften deutschen Veranstalter, die Verkaufschefs von Condor und Eurowings und ganz viel lokale Presse – wir waren Gesprächsthema, zum Kongresstag kamen auch viele Hoteliers.Die Touristiker aus Teneriffa haben ein klares Ziel: Sie wollen mehr deutsche Urlauber für ihre Insel begeistern. Schließlich hat die größte der Kanarischen Inseln sehr viel zu bieten, und mit einer Tour zum Teide, der Besichtigung des Loro Parque, einer Katamarantour und einer Hoteltour im Süden haben wir zumindest einige Highlights erlebt. Im Video sehen Sie Eindrücke der Tour.Nach Besucherzahlen ist Teneriffa unter den Kanaren nach Gran Canarica und Fuerteventura nur Nummer drei. Die größte Urlaubergruppe stellen die Briten. Die Regierung von Boris Johnson führte aber nicht nur ein ziemlich chaotisches Krisenmanagement in Sachen Reiseregeln im Sommer. Gerade hat das Vereinigte Königreich zwei Tests, einer vor Abreise und ein PCR-Test nach Einreise eingeführt, was die Buchungen erneut dämpfen dürfte.Die deutschen Reiseprofis kamen nicht nur mit Verkaufsargumenten nach Hause. Sie genossen auch die Sonne und den Strand von Teneriffa – schließlich ein Ziel, in dem die Inzidenz deutlich niedriger und die Impfquote deutlich höher als in Deutschland liegt. Und die Organisatoren, Turismo de Tenerife und fvw|TravelTalk waren auch froh über dieses erfolgreiche Event – schließlich liegen die ersten Gespräche zwei Jahre zurück. Aber es kam ja bekanntlich was dazwischen.