Es gab viel zu fotografieren beim fvw|TravelTalk Workshop auf Korfu.

Mehr als 40 deutsche Touristiker erkundeten Korfu. Für die meisten der Reiseprofis war die Insel Neuland – und für fvw|TravelTalk war der Workshop ein ganz besonderer Grund zum Feiern. Eindrücke von Chefredakteur Klaus Hildebrandt.

Rund 270 bewohnte Inseln gehören zu Griechenland. Als Areti Prinou vom griechischen Fremdenverkehrsamt diese Zahl auf dem fvw|TravelTalk Workshop auf der Insel Korfu nannte, ging mir durch den Kopf, wie viele ich schon besucht habe.



Bei unseren Workshops und bei Urlaubsreisen lernte ich neben den Touristenmagneten Kreta, Rhodos und Kos viele weitere Inseln kennen, etwa Symi, Paros, Mykonos und Lesbos.



Doch auf Korfu, einer der größten und für den Tourismus bedeutendsten Insel, war ich noch nie – und ebenso erging es der großen Mehrheit der gut 40 deutschen Touristiker, die mit uns auf die Insel reisten.



Und da wir den Workshop neben dem Fremdenverkehrsamt GNTO zusammen mit der Region der Ionischen Inseln organisiert hatten, stellten sich dort auch noch Vertreter von Zakynthos, Kefalonia und Lefkada ihre Heimat vor.

Korfu, so das einhellige Feedback, hat die Gruppe überrascht. Nicht nur die Landschaft mit ihrer üppigen Vegetation erinnert mit ihren vielen Zypressen oft an Italien, auch Korfu-Stadt bietet nach 400 Jahren unter venezianischer Herrschaft eine Mischung aus griechischem und italienischem Flair. Mehr Eindrücke sehen sie im Video.



Vor allem aber stimmt das Vorurteil eines englischen Tourismus-Hotspots nicht. Die Briten sind zwar der größte Quellmarkt, aber die Insel ist sehr vielfältig und hat sich in den Dörfern ihren ländlichen Charme bewahrt.



Wie für Griechenland insgesamt laufen die Buchungen für Korfu für diesen Sommer hervorragend – die Stimmung war entsprechend gelöst, sowohl bei Reisebüros und Veranstaltern als auch bei Airlinern und Hoteliers. Doch was das nächste Jahr angesichts der hohen Preissteigerungen bei Energie und Lebensmitteln bringt, steht in den Sternen.

Eine Wand aus Blumen illustrierte das Jubiläum: Im Grecotel Corfu Imperial wurde der 50. fvw|TravelTalk Workshop gefeiert. Hier die Teilnehmer von Grecotel und fvw|TravelTalk beim Empfang.

Für fvw|TravelTalk und auch mich ganz persönlich war dieser Workshop besonders, weil er seit der ersten Veranstaltung 2003 auf Mallorca der 50. von mir mit organisierte und moderierte Workshop war – und zudem der zehnte in Griechenland.



Mit einem Gala-Abend hat der Gastgeber der Gruppe, das Grecotel Corfu Imperial, dieses Jubiläum großartig in Szene gesetzt. Es war ein hoch emotionaler Abend ­mit griechischer Gastfreundschaft in Vollendung. Und mancher Anekdote aus 50 Veranstaltungen, zu denen Condor-Manager Paul Schwaiger mit seiner Rede auch noch einige beisteuerte.

Im nächsten Jahr werden sehr wahrscheinlich wieder mit Reisebüros nach Griechenland fahren. Die Liste der Ziele auf den Inseln und auf dem Festland – wir waren auch schon in Athen und Chalkidiki – ist schließlich noch groß. Und angesichts der Unwägbarkeiten in der Welt der Touristik wird es auch nächstes Jahr genug zu diskutieren geben.