Endlich wieder höhere Kundennachfrage und endlich wieder auf Tour: Einige der Teilnehmerinnen des fvw/TravelTalk Workshops im Cordial Mogán Playa vor der Abfahrt in die Berge.

Die Kanaren sind im Winter ein Klassiker. Doch gilt das auch für die kommende Saison? Mit 30 Reisebüro-Profis besuchten wir Gran Canaria und entdeckten auch in einem so etablierten Ziel noch viel Neues. Und vor allem auch die Lust, wieder gemeinsam etwas zu unternehmen.

FVW Medien/CM

Klaus Hildebrandt (fvw|TravelTalk) und Fernando Arias vom Fremdenverkehrsamt Gran Canaria beim Abschlussabend im Lopesan-Resort Villa del Conde.

Weltkulturerbe und neues Museum Risco Caido

Aller guten Dinge sind drei – für den dritten fvw|TravelTalk Workshop Gran Canaria nach 2009 und 2014 gilt das auf jeden Fall. Diese Reise, an der 30 Expedientinnen und Expedienten sowie die Kanaren-Experten aller großen Veranstalter teilnahmen, war für die Insel wichtiger denn je. Die Wintersaison steht bevor und auch für Hoteliers, Restaurants, Incoming-Agenturen und alle, die dort vom Tourismus leben, waren die vergangenen Jahre hart, zumal der vergangene Winter zum großen Teil ins Wasser fiel.Für Reisebüros und Veranstalter sind die Kanaren elementar. Bei TUI etwa reist im Winter jeder zweite Gast auf den Archipel im Atlantik. Bei den anderen Veranstaltern sieht es nicht viel anders aus, zudem stehen hinter einigen anderen großen Winterzielen vor allem in Südostasien noch viele Fragezeichen.Die gute Nachricht: Es geht aufwärts. Die Infektionen sinken, die Impfquote liegt auf den Kanaren mit 80 Prozent höher als in Deutschland.So waren auch im Hotel Cordial Mogán Playa, in dem die Gruppe wohnte, oder im Lopesan Villa del Conde Resort, in dem der Kongresstag mit den deutschen Touristikern und 50 Hoteliers und Leistungsträgern stattfand, viele Urlauber zu sehen. Weil auf den Kanaren die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen auf 50 Teilnehmer begrenzt sind, verlegten wir den Kongress nach draußen – eine Premiere, die gut funktionierte.Das Leben kehrt zurück, und das gilt nicht nur für die bei den deutschen Urlauben beliebteste Kanaren-Insel. Auch im Vertrieb hat sich die Stimmung gedreht. Fast alle Reisebüro-Teilnehmer berichteten, dass sie die Kurzarbeit gestoppt haben und viel zu tun haben. Zwar gehen nach wie vor fast nur Buchungen für die nächsten Wochen ein, aber dass die Kunden reisen wollen und sich nach den Entbehrungen des Lockdowns etwas gönnen wollen, daran besteht kein Zweifel, so der einhellige Tenor bei den Gesprächen am Rande.Auch die fanden oft an der frischen Luft statt, denn bei den Ausflügen ging es in die Berge, in die Hauptstadt Las Palmas und die Kleinstadt Galdar, in der der Jakobsweg – auch Gran Canaria hat eine Route quer über die Insel – beginnt.Traditionell stehen bei unseren Workshops Land und Leute im Mittelpunkt. Wenn der ein oder andere Teilnehmer etwas blass im Gesicht war, dann war es nicht mehr die Sorge um die Zukunft, sondern die kurvenreiche Strecke auf mehr als 1000 Meter Höhe im ursprünglichen Innern von Gran Canaria.Den Ureinwohnern der Insel waren die Berge übrigens heilig, sie sind 2019 mit den Höhlen von Risco Caido zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt worden. Der Nachbau einer Höhle zeigt, wie die Ureinwohner mit dem durch einen Schlitz einfallenden Sonnenlicht die Jahreszeiten deuteten. Das Museum wurde erst vergangenes Jahr eröffnet. Ich selbst war schon mehrfach auf Gran Canaria, und dachte: Was ist es für ein Vergnügen, nun wieder neue solche tollen Attraktionen zu entdecken.