Bild der deutschen Touristikergruppe vor einem imposanten Gebäude in der Form von zwei gekreuzten Schwertern im neuen Stadtteil Lusail. In den beiden Hoteltürmen werden demnächst ein Raffles- und ein Fairmont-Hotel eröffnen.

Die Fußball-WM wird den Blick der Welt auf Katar lenken. Auf dem fvw|TravelTalk Workshop informierten sich Reiseprofis über die touristischen Pläne – und die haben es in sich. Klaus Hildebrandt über seine Eindrücke.

Die beiden Teilnehmerinnen des fvw|TravelTalk Workshops in Katar wollten bei einer Hochzeit im Hotel Al Messila in Doha nur mal kurz um die Ecke schauen, um einen Blick auf die Feier zu erhaschen. Dort waren nach lokalem Brauch die Frauen unter sich. Die Mutter der Braut aber sah die beiden Deutschen und lud sie sofort in den Ballsaal ein – die Beiden erlebten eine ausgelassene "Ladies Night".



Als am nächsten Tag auf dem Kongresstag des Workshops deutsche Touristiker über ihre Erlebnisse der viertägigen Reise berichteten, kam auch diese Begebenheit am Rande zur Sprache. Denn sie sagt einiges über das Land aus.

Katar ist ein Land im Umbruch. In der Hauptstadt Doha wächst die Skyline beständig weiter, mit Lusail wird ein großer neuer Stadtteil aus dem Boden gestampft, die bekannte Uferstraße (Corniche) ist im Vorfeld der Fußball-WM eine Baustelle und wird bei dem Großereignis als Fan-Meile dienen, Alkoholausschank inklusive.



An vielen neuen Hotels wird letzte Hand angelegt, damit sie bis November fertig sind. Auf das Fußball-Großereignis, dessen Vergabeverfahren und Austragungsort in Europa viel kritisiert wurden, sind nicht nur die Kataris stolz, sondern auch viele Fans aus der fußballverrückten arabischen Welt von Ägypten bis Marokko. Für den Tourismus in Katar soll es eine Initialzündung werden.

Als wir 2011 unseren ersten Workshop in dem Land veranstalteten, ging es den Verantwortlichen noch gar nicht um Urlaubsreisen, wir waren mit Travel Managern von Firmen und Mice-Planern unterwegs. Geschäftsreisen und Sport-Events standen im Mittelpunkt. Beim zweiten Workshop 2017 drehte sich das Programm schon um den Tourismus. Diesmal präsentierte der Chief Operating Officer von Qatar Tourism – mit Berthold Trenkel übrigens ein Deutscher – ehrgeizige Ziele. Bis 2030 soll sich die Zahl der Besucher verdreifachen.

Mit neuen Hotels, darunter auch klassische Beach-Resorts, und Attraktionen wie dem spektakulären Nationalmuseum in Form einer Wüstenrose will die an Saudi-Arabien angrenzende Halbinsel neben Stop-over-Aufenthalten für Passagiere von Qatar Airways ein Ziel für längere Reisen sein. Dabei soll aber die arabische Tradition, die die Gruppe im Souq Waqif in der Innenstadt unmittelbar erlebte, erhalten bleiben.

Christian Wyrwa

Auf einem Kongresstag diskutierten rund 80 Touristiker aus Katar und Deutschland, hier ein Panel mit Chefs bekannter Hotels.

Angesichts der weltpolitischen Lage blieb mir ein Zitat des katarischen Hochzeitsplaners in Erinnerung, der die Feier im Ballsaal organisierte und den ich bei der Besichtigung des Raums – in dem wir am Folgetag unseren Kongresstag abhielten – traf. Er erzählte, dass er früher Kampfjet-Pilot in der Armee von Katar gewesen sei, und nach seinem aktiven Dienst umsattelte. Das habe er schon früher tun müssen, meinte er, denn: "Hochzeiten sind ein besseres Geschäft als Krieg." Für den Tourismus gilt das gleichermaßen.