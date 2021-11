Die Reiseprofis erleben zahlreiche Outdoor-Aktivitäten auf Ihrer Jamaika-Tour, hier der Großteil der Gruppe bei einer Zip-Line von Adventure-Anbieter Chukka.

Während in Deutschland wieder der Corona-Blues Einzug hält, erlebten Touristiker auf Jamaika nicht nur karibische Lebensfreude, sondern ein Land, das im Tourismus wieder durchstartet, wie Klaus Hildebrandt berichtet.

fvw|TravelTalk Workshop Jamaika

Wenn man heute ein Event organisiert, braucht man einen langen Atem. Eigentlich wollten wir von fvw|TravelTalk schon im September mit Reisebüros und Veranstaltern nach Jamaika fahren. Aber dann stiegen auf der Insel mit ihren nur knapp drei Millionen Einwohnern, die lange sehr gut durch die Pandemie gekommen war, die Corona-Infektionen rasch an. Ein Lockdown und eine forcierte Impfkampagne, bei der Tourismus-Beschäftigte Priorität genießen, brachten die Zahlen ebenso schnell wieder runter, seit zwei Wochen ist Jamaika kein Hochrisikogebiet mehr.Nun also konnten wir fahren, Eindrücke von dem zusammen mit dem Jamaica Tourist Board organisierten Workshop vermittelt das Video. Mit rund 25.000 Besuchern im Jahr (vor Corona) stellen die Deutschen zwar nur eine kleine Besucherzahl, aber sie bleiben doppelt so lange wie die dominierenden Amerikaner und sind bei den Leistungsträgern beliebt, weil sie viele Ausflüge unternehmen, um Natur und Kultur zu erkunden. Das galt auch für unsere Gruppe: Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Wasserfall hinaufklettere (Dunn's River Falls) oder dass hohe und lange Zip-Lines tatsächlich viel Spaß machen.Jamaikas touristische Schlagworte vor Corona hießen Reggae, Rum und Rastafari. Heute kommt ein "R" dazu, das mindestens genauso wichtig ist: Resilient Corridors. Damit sind Zonen gemeint, die die wichtigsten Badeziele umfassen und in denen strikte Gesundheitsprotokolle gelten. Neuerdings kann man diese Zonen auch verlassen, wenn man sich als Geimpfter in zertifizierten Einrichtungen, etwa Hotels oder dem Bob-Marley-Museum in Kingston, aufhält.Mit diesem Konzept hat Jamaika den Tourismus immer offen gehalten und wie Minister Edmund Bartlett sagte, hätten sich andere Länder daran sogar ein Vorbild genommen. Mit einem aufgestockten Flugangebot von Condor und Newcomer Eurowings Discover setzt Jamaika stark auf den deutschsprachigen Markt.Und Minister Bartlett erinnerte in seiner Rede auch daran, dass die ausländischen Besucher zwar nach Jamaika kommen, um Entspannung und Spaß zu finden, für ein Land, das so stark vom Tourismus abhängt, aber auch die Lebensgrundlage von abertausenden Menschen sichern. "Yah Man", würde ein Jamaikaner auf so eine Aussage antworten.