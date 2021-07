Wanderung durch das Dorf Bergolo in Langhe im Piemont.

Vier Tage lang erkundeten 16 Chefs und Mitarbeiter deutscher Reisebüros das norditalienische Piemont. Beim ersten fvw|TravelTalk Fam Trip in diesem Jahr präsentierte sich eine Region mit reichhaltigen Outdoor-Möglichkeiten.

fvw|TravelTalk Fam Trip Piemont: Reiseprofis erleben Italien von neuer Seite

1 / 35 Wanderung entlang der Etappe Bergolo–Cortemilia der "Grande Traversata delle Langhe" im Piemont. Das fast ausgestorbene Dorf Bergolo hat sich inzwischen wieder herausgeputzt für Bewohner und Besucher. (FVW Medien/OG) 1 von 35 Teilen 2 / 35 Blick vom Hotel Relais Montemarino in Borgomale (Koehn) 2 von 35 Teilen 3 / 35 Impression aus Bergolo (FVW Medien/OG) 3 von 35 Teilen 4 / 35 Rundgang durch Bergolo, das auf Kunst und Festivals setzt. (Leikert) 4 von 35 Teilen 5 / 35 Durchs Viereck schauen – und schon bietet sich das beste Ansichtskarten-Panorama. (FVW Medien/OG) 5 von 35 Teilen 6 / 35 Wer sich viel bewegt, verdient auch leckeres Essen. (FVW Medien/OG) 6 von 35 Teilen 7 / 35 Szene aus Bergolo (FVW Medien/OG) 7 von 35 Teilen 8 / 35 Abends ging es in das historische Städtchen Alba (FVW Medien/OG) 8 von 35 Teilen 9 / 35 Für Wagemutige: Rafting auf dem Gebirgsfluss Stura (Leikert) 9 von 35 Teilen 10 / 35 Alternative: eine Tour mit dem E-Mountainbike (FVW Medien/OG) 10 von 35 Teilen 11 / 35 ... und dabei das Alpen-Panorama genießen. (Wederz) 11 von 35 Teilen 12 / 35 Herrliche Landschaft im Piemont (FVW Medien/OG) 12 von 35 Teilen 13 / 35 Nach Raftung und Fahrradfahren eine Wohltat: ein Mittagessen mit vielen und sehr leckeren Spezialitäten der Region im Restaurant L'Ubac in Demonte. (FVW Medien/OG) 13 von 35 Teilen 14 / 35 Nach Raftung und Fahrradfahren eine Wohltat: ein Mittagessen mit vielen und sehr leckeren Spezialitäten der Reg (Laboccetta) 14 von 35 Teilen 15 / 35 Riesige Militäranlage von 1847: das Forte Albertino in Vinadio (FVW Medien/OG) 15 von 35 Teilen 16 / 35 Riesige Militäranlage von 1847: das Forte Albertino in Vinadio (FVW Medien/OG) 16 von 35 Teilen 17 / 35 14 Jahre lang wurde am Forte Albertino gebaut. (FVW Medien/OG) 17 von 35 Teilen 18 / 35 ... noch schnell einen Honig mitnehmen – mit Haselnüssen und Schokolade. (Koehn) 18 von 35 Teilen 19 / 35 Charmant und hübsch: die Provinzhauptstadt Cuneo (FVW Medien/OG) 19 von 35 Teilen 20 / 35 Unwiderstehlich: Abendessen im Hotel Palazzo Lovera in Cuneo (FVW Medien/OG) 20 von 35 Teilen 21 / 35 Fertig zum Klettern im Abenteuerpark Bardonecchia in den Piemonter Alpen. (FVW Medien/OG) 21 von 35 Teilen 22 / 35 Auf's Gleichgewicht kommt es an: im Hochseilgarten von Bardonecchia (Leikert) 22 von 35 Teilen 23 / 35 Schnell, aber weniger anstrengend: Fahrt mit der Sommerrodelbahn (Leikert) 23 von 35 Teilen 24 / 35 Blick aus Bardonecchia auf die Alpen (FVW Medien/OG) 24 von 35 Teilen 25 / 35 Aufwärts geht es zum Mittagessen im Pian del Sole (Koehn) 25 von 35 Teilen 26 / 35 Seilbahnfahrt bei schönster Sonne (Koehn) 26 von 35 Teilen 27 / 35 Kurze Wanderung in den Bergen von Bardonecchia (FVW Medien/OG) 27 von 35 Teilen 28 / 35 Bitte lächeln! (Schön) 28 von 35 Teilen 29 / 35 Kleine familiäre Käsemolkerei in Bardonecchia (FVW Medien/OG) 29 von 35 Teilen 30 / 35 Bardonecchia – ein hübsches Örtchen mit alpinem Charme (Koehn) 30 von 35 Teilen 31 / 35 ... und mit verlockenden Delikatessen-Läden. (Koehn) 31 von 35 Teilen 32 / 35 Steinern, hoch und grau: Die Sacra di San Michele bei Turin inspirierte Umberto Eco zu seinem Bestseller "Der Name der Rose". (FVW Medien/OG) 32 von 35 Teilen 33 / 35 Toller Blick ins Tal von der Abtei San Michele (FVW Medien/OG) 33 von 35 Teilen 34 / 35 Gruppenfoto auf der "Totentreppe": Sacra di San Michele (Laboccetta) 34 von 35 Teilen 35 / 35 Vor mehr als 1000 Jahren wurde die Abtei gebaut. (Leikert) 35 von 35 Teilen

Es ist ein Ziel mit ungeheurem Charme – und es erfüllt die Bedürfnisse aller, die sich einen Urlaub in herrlicher Natur und mit vielen Outdoor-Möglichkeiten wünschen: Das norditalienische Piemont will sich verstärkt auf dem deutschen Markt etablieren.16 Expedientinnen und Expedienten haben sich für vier Tage gemeinsam mit fvw|TravelTalk auf den Weg gemacht. Am eigenen Leib erkundeten sie, was das Piemont seinen Besucherinnen und Besuchern zu bieten hat. Sie wanderten durch sanfte, dichtbewaldete Hügellandschaften der Region, wagten sich zum Rafting auf das Gebirgsflüsschen Stura, unternehmen E-Mountainbike-Touren auf mehr als 1300 Metern Höhe, testeten ihr Gleichgewicht im Hochseilgarten von Bardonecchia und fuhren mit der Sommerrodelbahn.Natürlich blieb es nicht bei der sportlichen Aktivität. Genossen wurde ebenso die Kultur wie die hübschen Städtchen Alba und Cuneo, die gigantische Burganlage Forte Albertino und das Wahrzeichen des Piemont – die Sacra di San Michele, gespenstisch und steil auf einer Bergspitze gelegen und Vorbild für Umberto Ecos Roman "Der Name der Rose".Ergänzt wurde alles schließlich durch äußerst gutes Essen. Piemonter Spezialitäten kamen immer wieder und reichlich auf den Tisch – und sie machten aus dem Fam Trip den perfekten Dreiklang: Natur, Kultur und Kulinarik.