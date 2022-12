Cathay Pacific

Hongkong wird derzeit kaum von Touristen besucht.

Alle Hongkong-Touristen mussten sich bislang – unabhängig von ihrem Testergebnis – für drei Tage in eine Selbstisolation begeben. Diese wurde per gelbem Code überwacht. Nun darf sich jeder, der bei Einreise negativ getestet wird, sofort frei in der Stadt bewegen.

Alle Hongkong-Touristen mussten sich bislang – unabhängig von ihrem Testergebnis – für drei Tage in eine Selbstisolation begeben. Diese wurde per gelbem Code überwacht. Nun darf sich jeder, der bei Einreise negativ getestet wird, sofort frei in der