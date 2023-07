Getty Images

Wer schreibt denn heute noch Urlaubspostkarten? Anscheinend mehr Menschen, als man denkt ...

Am 30. Juli feiert die Welt den "Tag der Postkarte". Der schriftliche Gruß aus dem Urlaub ist dabei trotz Social Media weiter beliebt: Jeder Zweite will Umfragen zufolge mindestens eine Karte versenden. Die Porto-Kosten schwanken – je nach Land – zwischen 10 Cent und 9,52 Euro. Eine Übersicht.

Am wenigsten kostet der Kartengruß aus Sri Lanka: umgerechnet ganze 10 Cent. Und am teuersten wird es, wenn die Postkarte in Saudi-Arabien auf d