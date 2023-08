Facebook/Eiscafe Rimini Gaggenau

Mmh, sieht lecker aus, ein wenig wie Eisbergsalat: die Eissorte "Ähm" des Eiscafes Rimini.

Im Urlaub unentschlossen an der Eistheke stehen, weil man sich einfach nicht entscheiden kann: Ein Salon in Baden-Württemberg hat dieses Problem nun gelöst. Auf eine sehr innovative Art und Weise.

Ach, was war das Leben doch einfach, früher! Also jedenfalls ganz früher. Gab es am Sonntag bei den Eltern oder Großeltern Eis zum Nac