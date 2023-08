Youtube-Spot Burger King

Der Burger-König hat alles aufgefahren, um die Fleischessener zu eingefleischten Vegetariern zu machen.

Natürlich ein Marketing-Gag – aber ein guter: Ausgerechnet im niederösterreichischen Ort Fleischessen wirbt die Restaurantkette Burger King für fleischlose Kost. Sogar das Ortsschild enthielt einen entsprechenden Sticker.

Der Name klingt so, also ob die gerade mal 32 Bewohner wahre Fleischmonster wären: Der zur niederösterreichischen Gemeinde Kilb gehören