Imago/Ingo Huebner

Singapur hat viel zu bieten – Transitpassagiere können die Stadt auf zweieinhalbstündigen Rundtouren entdecken.

Neustart nach dreijähriger, pandemiebedingter Unterbrechung – gemeinsam mit dem Singapore Tourism Board und der Changi Airport Group – nimmt Singapore Airlines die Free-Singapore-Touren für Transit-Passagiere wieder auf.

Was tun, wenn man als Transit-Passagier nur relativ kurz Station in Singapur macht? Wer die Zeit nicht nur am Airport oder in einem Hotel verbringen w