Die Testpflicht ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Kraft getreten und gilt für jedes Reiseziel im Ausland, ganz gleich, ob das Auswärtige Amt die Destination zum Risikogebiet erklärt hat oder nicht. Das heißt: Seit Dienstag müssen alle aus dem Ausland in Deutschland ankommende Flugreisende einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.Die Zulässigkeit der Tests richtet sich nach einer Liste, die das Robert-Koch-Institut (RKI) führt und veröffentlicht. Anerkannt sind demnach Verfahren wie PCR, Lamp und TMA, aber auch Antigen-Tests, die bestimmte Mindestkriterien erfüllen. Reisende müssen sich selbst um die Tests kümmern, bekommen allerdings Unterstützung. Airlines und Reiseveranstalter arbeiteten laut DRV an der Logistik, um Reisenden zusätzliche Testmöglichkeiten vor dem Rückflug anzubieten. Reiseveranstalter wieundbeispielsweise organisieren Tests und geben Hilfestellung.Auf Mallorca erfolgten die Tests für Pauschalreisende in den Hotels, sagte ein TUI-Sprecher. "Da gibt es keine Probleme." Bei einem positiven Ergebnis fahre der Kunde gar nicht erst mit dem Bus zum Flughafen. Darüber hinaus gebe es Vereinbarungen mit Kliniken auf der Insel, die Tests anbieten, um so auch den Flughafen in Palma zu entlasten. Die Balearen haben am Flughafen von Mallorca, wie berichtet, kurz nachdem Deutschland die Testpflicht bekannt gegeben hatte, ein Testzentrum eingerichtet.Auch die Fluggesellschaften unterstützen Reisende in der Testbeschaffung. "Wir werden nicht selbst testen, aber darüber informieren, wo vor Ort Testlabore aufzufinden sind", erklärte eine Lufthansa-Sprecherin. "Um den Test muss sich der Kunde selbst kümmern." Die neue Testvorschrift gilt nicht nur für Mallorca, sondern auch in Fernreisezielen, wo die Testbeschaffung vergleichsweise schwieriger sei. Das betrifft zum Beispiel Kuba und die Malediven.Ärzte auf Mallorca raten deutschen Urlaubern zu einer frühzeitigen Terminvereinbarung für einen Corona-Test. "Rein rechnerisch könnte es vor allem Ostermontag eng werden", sagte der Arzt Andreas Leonhard vom Deutschen Facharzt-Zentrum in Paguera der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sein Kollege Ulrich Esser geht davon aus, dass wohl alle Deutschen getestet werden können, "wenn sie sich rechtzeitig um einen Termin kümmern". Auf keinen Fall solle man bis zum Tag vor der Rückreise warten. Das Facharzt-Zentrum sei bis zum 11. April ausgebucht.