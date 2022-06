Imago / Michael Gstettenbauer

Nicht am Handgelenk oder am Kinn, sondern über Mund und Nase müssen in Italiens Nah- und Fernverkehrsmitteln weiterhin Masken getragen werden.

Zum 15. Juni 2022 sollte die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen eigentlich auslaufen. Wegen der stark steigenden Corona-Zahlen hat Italien diese Pflicht nun bis mindestens 30. September 2022 verlängert.