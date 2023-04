Das EU-Parlament hat grünes Licht für Reisen ohne Visum aus dem Kosovo in die EU gegeben.

Mehr dazu

Mehr dazu Österreich blockiert Bulgarien und Rumänien erwarten Schengen-Beitritt

Die Abgeordneten stimmten am Dienstag in Straßburg einem entsprechenden Vorschlag zu. Spätestens von 2024 an sollen Bürgerinnen und Bürger aus dem Land auf dem Westbalkan ohne Visum in die EU reisen dürfen.Inhaber eines kosovarischen Passes können dann für Kurzaufenthalte bis zu 90 Tage ohne Visum in der EU bleiben und umgekehrt EU-Bürger im Kosovo. Demnach gelten künftig für den gesamten Westbalkan mit Ländern wieoderdie gleichen Regeln.Formell hat das Land bislang lediglich eine "EU-Beitrittsperspektive". Haupthindernis bei der EU-Annäherung ist, dass fünf EU-Mitgliedsländer – Griechenland, Rumänien, die Slowakei, Spanien und Zypern – das Kosovo nicht anerkennen.