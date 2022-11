Imago/ANE Edition

Streikaufruf in Athen: Die griechischen Gewerkschaften fordern niedrigere Steuern und eine Anhebung des Mindestlohns, der derzeit bei knapp 700 Euro pro Monat liegt.

Bei landesweiten Streiks in Griechenland sind Tausende Menschen am heutigen Mittwoch in Athen, Thessaloniki und anderen Städten auf die Straße gegangen.

