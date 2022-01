Geimpfte und Genesene dürfen wieder ohne zusätzlichen Test in die Schweiz – hier Bern.

Anders als in Deutschland mussten in der Schweiz auch Geimpfte und Genesene einen negativen Corona-Test für die Einreise vorweisen. Diese Pflicht entfällt nun. Ungeimpfte müssen zumindest keinen zweiten Test mehr machen.

Die Tourismusbranche der Schweiz atmet auf: Der Bundesrat hat trotz Rekordinzidenzen in unserem Nachbarland die zusätzliche Testpflicht für geimpfte und genesene Einreisende gestrichen. Diese haben die Tourismus-Akteure im Land als großes Hindernis für Buchungen gesehen.Demnach müssen geimpfte und genesene Personen vom kommenden Samstag an vor der Einreise in die Schweiz keinen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltests mehr vorweisen. Für Ungeimpfte oder nicht genesene Personen gilt diese Pflicht weiterhin. Allerdings mussten sich diese bislang einem zweiten Test vier bis sieben Tage nach der Einreise unterziehen. Dieser ist nun abgeschafft.Zudem muss das Einreiseformular nur noch von Personen ausgefüllt werden, die per Flugzeug oder Fernbus ins Land kommen. Für Reisen im Privat-Pkw ist dies nicht mehr nötig.Ursprünglich waren noch stärkere Lockerungen vom Bundesrat – der Schweizer Regierung – gefordert worden. Darüber soll nun am 2. Februar diskutiert werden. "Am Tag mit der höchsten Zahl an Neuansteckungen seit zwei Jahren sollten wir bescheiden sein", begründete Bundesrat Alain Berset die Vorsicht.Für Mittwoch (19. Januar 2022) hat die Schweiz fast 40.000 Neuansteckungen gemeldet. Das entspräche auf die Einwohnerzahlen umgerechnet mehr als 350.000 Ansteckungen in Deutschland. Tatsächlich liegt der Wert hier jedoch bei etwa 112.000.Ähnlich wie hierzulande sei die Zahl der Krankenhaus- oder gar Intensivstationseinweisungen aber nicht gestiegen, heißt es. Trotz der heftig verlaufenden Omikron-Welle sei in den Spitälern daher keine negative Entwicklung zu verspüren. Dennoch warnte Gesundheitsminister Berset auch vor vermeintlich milden Verläufen. Man dürfe sie nicht auf die leichte Schulter nehmen: "Die Corona-Pandemie ist nicht fertig."