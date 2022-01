Geimpft oder genesen – auch für den Eintritt etwa in Museen spielt diese Frage eine Rolle.

Ein Genesenen-Zertifikat gilt für die Einreise in viele Staaten und für die Rückreise nach Deutschland so viel wie eine vollständige Impfung. Allerdings ist die Gültigkeitsdauer von sechs auf drei Monate verkürzt worden.

Zwischen 28 und 90 Tagen

Wer quarantänefrei einreisen kann

Wessen Corona-Erkrankung länger als 90 Tage zurückliegt (also etwa drei Monate), gilt nunmehr nicht mehr als genesen. Zumindest eine Impfung ist künftig nötig, um den Status wieder herzustellen.Grund sei, dass Ansteckungen mit der derzeit vorherrschenden Omikron-Mutante, die meist milder verlaufen, nicht mehr so lange vorhalten wie bei früheren Virusvarianten, heißt es aus dem Bundesgesundheitsministerium.Die durch die Erkrankungen gebildeten Antikörper seien also sehr viel schneller wieder verschwunden. Dann könne auch eine Person, die an Sars-CoV2 der Omikron-Variante litt, sich erneut anstecken und das Virus auch weiter tragen, begründet das Bundesbesundheitsministerium seine Entscheidung. Dies hätten wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Richtlinien entsprechend geändert.Bislang wurde in Deutschland der Genesenen-Nachweis bis maximal sechs Monate nach der Infektion anerkannt. Das galt jedoch für die deutlich aggressivere Delta-Mutante und frühere Varianten.Konkret wird der reine Genesenen-Status jetzt anerkannt, wenn erstens der positive Test, mit dem die Erkrankungen festgestellt wurde, mindestens 28 Tage zurückliegt. Und wenn zweitens die Erkrankung nicht länger als 90 Tage in der Vergangenheit liegt. "Netto" gilt der Genesenenstatus damit für gut zwei Monate.Für Einreisen in viele Länder – auch für die Wiedereinreise in Deutschland – hat der Genesenenstatus oftmals denselben Wert wie die vollständige Impfung. Das heißt, ein solches Zertifikat ist anstelle der Impfung vorzulegen, um einer Quarantäne oder sogar einem gänzlichen Einreiseverbot zu entgehen. Wie lange der Genesenenstatus gilt, halten jedoch jetzt schon die einzelnen Länder unterschiedlich.Laut RKI gelten in Deutschland sieben Millionen mit Covid-19 infizierte Menschen, also annähernd neun Prozent der Bevölkerung, als genesen.Zumindest für die Wiedereinreise aus Hochrisikogebieten nach Deutschland gilt nun:Die ansonsten vorgeschriebene zehntägige Quarantäne entfällt für:- dreimal Geimpfte,- zweimal Geimpfte, wobei die zweite Dosis maximal neun Monate zurückliegen darf,- Genesene unter Einhaltung der Drei-Monats-Frist und- andere Genesene mit zusätzlicher Impfung.Gestrichen wurde zudem die Sonderregel für Johnson & Johnson, wonach eine einzige Dosis dieses Stoffes für die vollständige Impfung ausreicht. Dies ist nicht mehr der Fall.