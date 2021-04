Maltas Regierung will den Neustart des Tourismus ankurbeln. Die ersten 35.000 Urlauber, die für die Sommersaison buchen, können Rabatte von jeweils bis zu 200 Euro erhalten – aber nur bei Direktbuchung im Hotel.

Dafür müssten Reisende mindestens drei Nächte direkt bei einem maltesischen Hotel buchen, kündigte Tourismusminister Clayton Bartolo an. Die Rabatte würden je nach Kategorie der Unterkunft gestaffelt gewährt – je mehr Sterne das Haus hat, je höher ist der Nachlass.Die Regierung in Valletta will für das Programm den Angaben zufolge 3,5 Mio. Euro ausgeben. Sie will die Hälfte des Rabatts tragen, die andere Hälfte solle das Hotel übernehmen. Die Unternehmen müssten sich für das Programm anmelden, hieß es in der "Times of Malta".Das Projekt ist Teil einer 20-Millionen-Euro-Kampagne, mit der die Regierung die Tourismussaison anschieben will. Sie soll im Juni starten. Das Reisegeschäft hat in dem kleinen EU-Inselstaat mit rund 500.000 Einwohnern eine enorme wirtschaftliche Bedeutung. Malta, das seine Impfkampagne schnell vorantreibt, will sich als eines der sichersten Reiseziele Europas vermarkten.