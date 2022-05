Imago / YAY Images

Kaum ein Land hat so viele Naturschauspiele zu bieten wie Neuseeland, hier ein kochender See in Waimangu auf der Nordinsel.

Neuseeland öffnet am 31. Juli die Grenzen erstmals wieder für Reisende aus aller Welt – zwei Monate früher als zunächst geplant. "Neuseeland ist gefragt und dann wieder vollständig 'open for business'", erklärt Ministerpräsidentin