Die Zentrale von Meeting Point Türkei in Antalya. Das Unternehmen hat acht Niederlassungen in der Türkei.

Die zur FTI Group gehörende Incoming Agentur rechnet mit Gästezahlen, die fast an das Rekordjahr 2018/19 heranreichen. Mit neuen Kunden, mehr naturnahen Ausflügen und einem erneuerten Digitalangebot will Meeting Point in der Türkei das Geschäft weiter