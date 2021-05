Griechenland kann jetzt mit modernisierten Flughäfen aufwarten.

Passend zum Restart im Tourismus: Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hat 14 von Fraport modernisierte griechische Regionalflughäfen eingeweiht. Etliche der Airports waren zuvor in einem schlechten Zustand.

Die 440 Mio. Euro schwere Investition des deutschen Flughafenbetreibers sorge nicht nur für Aufschwung, sondern habe auch eine wichtige soziale Dimension, sagte der Regierungschef bei einem Festakt am Flughafen Thessaloniki.Fraport habe durch seine Investition 10.000 Arbeitsplätze geschaffen und eine "nationale Brücke" gebaut, die den Bewohnern entlegener Inseln eine bessere Anbindung ans griechische Festland ermögliche. Zudem verfüge der für das Land so wichtige Tourismus nun über sehr viel bessere Perspektiven. Die Modernisierung werde sich im Tourismus bereits in diesem Jahr bemerkbar machen, sagte Mitsotakis.Etliche der Regionalflughäfen waren zuvor in einem erbärmlichen Zustand – unter anderem fanden sich mancherorts noch Plumpsklos in den Toiletten. Fraport hatte den Betrieb der 14 Flughäfen im April 2017 übernommen und mit der Modernisierung begonnen. Fünf Flughäfen haben nun ein völlig neues Gebäude, darunter die der Inseln Lesbos, Kefalonia und Mykonos.Zudem wurden bei zwölf Flughäfen die Landebahnen modernisiert und ausgebaut. Die Vergabe der Konzessionen über die Dauer von 40 Jahren an Fraport gilt als eines der größten Privatisierungsprojekte des schuldengeplagten Landes. Athens Privatisierungsfonds kassierte dafür 1,2 Mrd. Euro.