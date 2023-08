Eine Invasion von fliegenden Ameisen hat an der französischen Atlantikküste zur vorübergehenden Schließung mehrerer Strände geführt.

Mehr dazu

Mehr dazu Südfrankreich 3000 Campingurlauber wegen Großbrands evakuiert

Nach starken Stürmen und der Anwesenheit zahlreicher Insekten seien sicherheitshalber alle Strände vonvorübergehend geschlossen worden, teilten der Küstenort am Donnerstag mit. Später wurde die Warnung wieder aufgehoben.Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete, wurden auch in den Nachbarortenundsowie weiteren Orten Strände wegen fliegender Ameisen gesperrt.Aus Sorge vor Insektenstichen hätten etliche Touristen die Strände zuvor bereits selber verlassen, schrieb die Zeitung. Möglicherweise hätten die Hitzewelle in weiten Teilen Frankreichs und aufkommende Stürme zu der Ballung von Insekten an den Stränden geführt.