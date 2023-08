Zwischen Eisernem Steg und Friedensbrücke an beiden Mainufern soll gefeiert, geschlemmt, getanzt werden.

Das chinesische Fremdenverkehrsamt wird vom 25. bis 27. August 2023 auf dem Museumsuferfest in Frankfurt am Main vertreten sein, um das Reiseland China zu präsentieren.

Der Stand wird am Freitag von 15 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet sein.

Den traditionellen Abschluss des Festes bildet das spektakuläre Musikfeuerwerk auf dem Main am Sonntagabend um 22 Uhr.



Mit einer jährlichen Besuchererwartung von etwa 2,5 Mio. Menschen, den Programmangeboten der Museen, seinen Bühnenproduktionen, Projekten und Inszenierungen ist das Museumsuferfest eines der großen europäischen Kulturfestivals. Ausgerichtet wird das Museumsufer-Fest von der Tourismus + Congress GmbH Frankfurt am Main.

Gebeco-Chef Thomas Bohlander hat kürzlich Experten und Touristiker in der chinesischen Botschaft in Berlin an einen Tisch gebracht. Ziel des Treffens war es, Pläne auszuarbeiten, um dem China-Tourismus erneut auf die Beine zu helfen. Denn vor der Pandemie war Deutschland für China der wichtigste EU-Quellmarkt.



Gebeco Thinktank Meeting: Seminar zur Zukunftsentwicklung des chinesisch-deutschen Tourismus