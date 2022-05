Pixabay

Das Haus Wahnfried am Bayreuther Hofgarten ist das ehemalige Wohnhaus Richard Wagners in den Jahren 1874 bis 1883.

Das Frankenland bietet sich für Gruppenreisen und Kurzurlaube an. In insgesamt 15 Städten lassen sich diverse Urlaubsangebote vorfinden. Dieses Jahr bieten sich im Frankenland zahlreiche Gelegenheiten an, um die Geschichte, Kultur und Küche der tr