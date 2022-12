Noam Chen/Israeli Ministry of Tourism

Auch Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer können die Via Dolorosa nun ohne größere Einschränkungen besuchen.

Die Via Dolorosa in Jerusalem soll an den Leidensweg Jesu erinnern. Nun ist der Prozessionsweg durch die Altstadt nach entsprechenden Umbauten auch für seh- und gehbehinderte Besucher hergerichtet worden.

