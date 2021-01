Die Corona-Krise hinterlässt immer tiefere Spuren in Österreichs Tourismus. Die mehr als 70.000 Arbeitslosen in der Branche entsprächen einem Anteil von etwa 16 Prozent an der gesamten Arbeitslosigkeit in Österreich, erklärte Arbeitsminister Martin Kocher.

"Das ist sehr hoch", kommentierte der österreichische Arbeitsminister am Dienstag in Wien diese Quote. Der wegen des Lockdown fehlende Saisonstart mache sich bemerkbar.Wichtig sei, gut qualifizierte Mitarbeiter in der Hotellerie und der Gastronomie zu halten, so Tourismusministerin Elisabeth Köstinger. "Sehr viele haben die Branche verlassen."

Stadthotellerie besonders stark betroffen

Besonders schlimm hat es die Stadthotels erwischt. So verbuchten die Anbieter in Wien 2020 laut Tourismusbüro im Vergleich zum Vorjahr 74 Prozent weniger Übernachtungen.Imsteht seit November praktisch alles still. Das wird für die Hotels und Gastronomiebetriebe aus derzeitiger Sicht wahrscheinlich bis mindestens Ende Februar so bleiben.