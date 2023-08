Getty/iStockphoto

Die Kreidesäulen Old Harry Rocks in der Grafschaft Dorset im Süden sind eines der Highlights entlang der Küstenwanderwege Großbritanniens.

Raus aus der Stadt, rein in die Natur: Mit einem nachhaltigen Tourismusansatz rücken England, Schottland und Co unentdeckte Landesteile und regionale Produkte in den Fokus.

Von der Südspitze Cornwalls bis zu den nördlichsten Ausläufern in Northumberland – in Großbritannien entsteht derzeit der l