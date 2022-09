Imago Images

Das Hurrikan-Zentrum der USA in Florida hat eine Warnung für Puerto Rico und Teile der Dominikanischen Republik herausgegeben. Das Archivbild zeigt Beschädigungen nach einem Hurrikan auf den US Virgin Islands.

Der in Richtung Puerto Rico ziehende Wirbelsturm "Fiona" ist zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Auch der Osten der Dominikanischen Republik kann in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Nationale Hurrikanzentrum der USA in Miami warnte am Sonntag (18. September) für