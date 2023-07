Julian Nyča, Wikimedia

Der Markplatz von Budweis mit dem Schwarzen Turm ist sicher einen Besuch wert.

Fest stand von Anfang an, dass in fünf Jahren die Kulturhauptstädte aus Tschechien und Frankreich kommen werden. Tschechien hat sich nun in einem internen Wettbewerb für seinen Teilnehmer entschieden.

Am Anfang stand Athen: Seit 1985 vergibt die Europäische Union (EU) jährlich den Titel "Europäische Kukturhauptstadt" an in der Regel z