Nächstes Jahr wieder als Live-Veranstaltung: Die Reisemesse Free, hier ein Archivfoto, findet vom 22. bis 26. Februar statt.

Die Münchner Reise- und Freizeitmesse bereitet sich nach der Zwangspause in diesem Jahr auf die Free 2023 vor: Sechs Hallen sind geplant für die Bereiche Reisen, Caravaning und Camping, Wassersport, Outdoor und Fitness sowie Fahrrad.

Der Mix aus Ausstellungen, Präsentationem und Mitmach-Aktionen findet vom 22. bis 26. Februar 2023 auf dem Messegelände in München statt.



Den meisten Platz beanspruchen die Aussteller in den Bereichen Reisen (Hallen A4 und A5) sowie Caravaning & Camping (Hallen B4 und B5). Speziell Reisemobile, Caravans, Campervans und Kastenwagen haben sich in den vergangenen Jahren zum Trendthema entwickelt. Die gilt auch für das Partnerland Kroatien, das von Pauschalreise-Urlaubern wie von Camping-Touristen gleichermaßen gefragt ist.Die Messe richtet wieder zahlreiche Testflächen ein. Dazu gehören verschiedene Fahrrad-Parcours und eine eigens geschaffene Mountainbike-Strecke für jüngere Besucher, ein Kletterturm sowie eine Seenlandschaft zum Kanufahren, Stand-Up-Paddeln und Schnupper-Tauchen. Informationen zum Rahmenprogramm unter diesem Link Gleichzeitig zur Free finden die Münchner Auto-Tage statt (Halle C4), der nach Angaben der Messe größten Automobil-Verkaufsmesse Süddeutschlands. Von Freitag bis Sonntag ist zudem die Imot, die Internationale Motorrad Ausstellung, in den Hallen C5 und C6 zu Gast.