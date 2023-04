Eine Herzlichkeit, an der niemand vorbeikommt: Katrin Straub (First Reisebüro, Müllheim) im Gespräch mit einem Jamaikaner auf dem Fam Trip von fvw|TravelTalk und Visit Jamaika.

Sieben Tage Karibik – da ging 25 Reiseverkäuferinnen und -verkäufern aus Deutschland und Österreich das Herz auf. Was sie alles erlebten, lesen Sie ausführlich in der aktuellen Ausgabe der fvw|TravelTalk 1-2/23.

Fam Trip fvwITravelTalk nach Jamaika

Mehr dazu

Fam Trip fvw|TravelTalk: Reiseprofis auf den Spuren von "One Love"

1 / 24 Kurze Stippvisite am Traumstrand: Daniela Kirstein (Gehle Reisen, Gütersloh, links) und Natascha Harsing (Reisebüro Harsing, Holzminden). (Foto: FVW Medien/CW) 1 von 24 Teilen 2 / 24 Kunst auf einem Craft Market. (Foto: FVW Medien/CW) 2 von 24 Teilen 3 / 24 Die jamaikanische Herzlichkeit hat auch Katrin Straub (First Reisebüro, Müllheim) angesteckt. (Foto: FVW Medien/CW) 3 von 24 Teilen 4 / 24 Bei den Hotelbesichtigungen wurde fleißig fotografiert. (Foto: FVW Medien/CW) 4 von 24 Teilen 5 / 24 Kleine Pause vor kolonialzeitlicher Kulisse. (Foto: FVW Medien/CW) 5 von 24 Teilen 6 / 24 Im Jamaica Inn werden die Tabletts auf besondere Art getragen. (Foto: FVW Medien/CW) 6 von 24 Teilen 7 / 24 Die Fam-Trip-Gruppe vor toller Kulisse. (Foto: FVW Medien/CW) 7 von 24 Teilen 8 / 24 Könnten sich an die Aussicht gewöhnen: Stephanie Ick (Reisebüro Grefrath, Grefrath) und Fabian Mildenberger (Explorer Fernreisen) (Foto: FVW Medien/CW) 8 von 24 Teilen 9 / 24 Happy auf Jamaika: Birger Bahr (Reisemarkt Henning, Esslingen, links) und André Rothe (TUI Reisecenter, Berlin). (Foto: FVW Medien/CW) 9 von 24 Teilen 10 / 24 Highlight: Eine Tour durch Bob Marleys Geburtshaus in Nine Mile. (Foto: FVW Medien/CW) 10 von 24 Teilen 11 / 24 Reiseprofi Bettina Giegling (Reisebüro Sonne & Mehr, Wardenburg) gut gelaunt mit dem Guide. (Foto: FVW Medien/CW) 11 von 24 Teilen 12 / 24 Natürlich gibt es auch einen Bob Marley-Drink in Jamaika-Farben. (Foto: FVW Medien/CW) 12 von 24 Teilen 13 / 24 Das Couples Tower Isle in Ochos Rios war eines der Gastgeber-Hotels für die Gruppe. (Foto: FVW Medien/CW) 13 von 24 Teilen 14 / 24 Eine Besonderheit beim Couples Tower Isle: Die vorgelagerte Insel, auf der sich die Gäste ab neun Uhr morgen textilfrei sonnen dürfen. Ein Bootshuttle bringt sie hin und zurück. (Foto: FVW Medien/CW) 14 von 24 Teilen 15 / 24 Eine frische Kokosnuss war für Daniela Kirstein (Reisebüro Gehle, Gütersloh) ein Muss. (Foto: FVW Medien/CW) 15 von 24 Teilen 16 / 24 Für Wassersport, wie Stand-Up-Paddeln, ist Jamaika ideal. Christian Krauss (Kleine Reisewelt, Hagenbüchach) macht's vor. (Foto: FVW Medien/CW) 16 von 24 Teilen 17 / 24 Ob Wasserskifahren oder Wassertreten – auf Jamaika ist viel möglich. (Foto: FVW Medien/CW) 17 von 24 Teilen 18 / 24 Das Lächeln der Jamaikaner ist ansteckend. (Foto: FVW Medien/CW) 18 von 24 Teilen 19 / 24 Touristiker unter Palmen. (Foto: FVW Medien/CW) 19 von 24 Teilen 20 / 24 Berühmt: Das Jerk Chicken. Es wird in einer speziellen Marinade über Stunden auf und unter Wellblech gegrillt. (Foto: FVW Medien/CW) 20 von 24 Teilen 21 / 24 Rick's Café ist ein Klassiker zum Sonnenuntergang. (Foto: FVW Medien/CW) 21 von 24 Teilen 22 / 24 Genießen die Stimmung: Bettina Giegling (Reisebüro Sonne & Mehr, Wardenburg), Daniela Kirstein (Reisebüro Gehle, Gütersloh), Britta Peters (Reisebüro Marne, Marne) und Natascha Harsing (Reisebüro Harsing, Holziminden). (Foto: FVW Medien/CW) 22 von 24 Teilen 23 / 24 Zum Abschluss gab es typisch jamaikanische Köstlichkeiten. (Foto: FVW Medien/CW) 23 von 24 Teilen 24 / 24 Erinnerungsfoto: Bye bye, Jamaika. (Foto: FVW Medien/CW) 24 von 24 Teilen

Die Begegnungen mit den Menschen war das, was bei der Gruppe des Fam Trips von fvw|TravelTalk und Visit Jamaica am meisten Eindruck hinterließ. "Jamaikaner haben wenig, sind aber glückliche Menschen", sagt Christina Krauss (Kleine Reisewelt, Hagenbüchach). Und die gute Laune ist ansteckend und geht direkt ins Herz der Teilnehmer.Sie durften gemeinsam mit fvw|TravelTalk und Visit Jamaica eine Woche lang den Inseltstaat erkunden. Im Norden und Nordwesten ging es von Montego Bay nach Ocho Rios und als letzte Station nach Negril.Auf dem Programm standen abenteuerliche Ausflüge, berührende Geschichte und auch einige Hotelbesichtigungen.Was die Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer alles erlebten und welche Tipps sie ihren Kunden für den Jamaika-Urlaub geben würden, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der fvw|TravelTalk (1/23).